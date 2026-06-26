Antonelli domina, por delante de los McLaren, los ensayos en Austria

Antonelli, con 19 años el líder mas joven de toda la historia de la F1, firmó la vuelta rápida del día en el segundo ensayo, en el que todos lograron, con el neumático blando y antes de efectuar simulación de carrera, sus mejores registros. El nuevo chico de moda de la categoría reina cubrió los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y catorce milésimas, 237 menos que Piastri y con 325 de ventaja sobre Norris -último campeón del mundo-, que marcó el tercer crono de una jornada calurosa en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Sainz -que sólo rodó por la tarde- invirtió dos segundos y una décima más que Kimi; del que el doble campeón mundial asturiano se quedó a tres segundos y medio. El argentino Franco Colapinto (Alpine), marcó el decimosexto tiempo, a un segundo y ocho décimas de Antonelli en la sesión más relevante, la vespertina. En la que, a poco de arrancar, a Sergio Pérez -al igual que le sucediese en la primera- se le volvió a quedar parado el Cadillac, que hubo de ser retirado de pista, sin que el mexicano llegase a marcar tiempo, por lo que cerró la tabla.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -a cinco décimas y media- y el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -a casi seis décimas-, que viene de brillar hace dos domingos en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, repitieron por la tarde el cuarto y el quinto tiempo, respectivamente, que habían logrado en la sesión matinal.

Antonelli, que, tras haberse anotado las cinco carreras previas, abandonó hace dos domingos en Montmeló -donde Hamilton elevó, con su séptimo triunfo en Barcelona, a 106 su propio récord de victorias en la F1-, había liderado (1:07.796) el primer libre, dominado por Mercedes y en el que había mejorado en apenas cuatro centésimas a su compañero, Russell.

Piastri, a poco más de una décima, había marcado el tercer crono, mientras que 'Mad Max' -cuyas cinco victorias en el Red Bull Ring no iguala nadie y que este viernes no estuvo cómodo en ningún momento- se quedaba cuarto, a dos; y Sir Lewis se inscribía quinto en la tabla de tiempos, a seis décimas y media del líder más joven de todos los tiempos.

Sainz, que cedió su Williams al inglés Luke Browning, no rodó en el primer ensayo. En el que Alonso, en una segunda juventud a un mes de cumplir 45 y en espera de tiempos mucho mejores, cerró la clasificación, con el peor coche de la parrilla, a más de tres segundos y medio del líder del certamen.

Colapinto, a un segundo y una décima de Kimi, había firmado el octavo tiempo, mientras que 'Checo', en una jornada para el olvido, se situó por la mañana sólo un puesto por delante de Alonso, a muy poco menos de tres segundos y medio del joven boloñés. En un entrenamiento en el que hasta seis equipos aprovecharon para subir a sus coches -tal y como es preceptivo un mínimo de cuatro veces durante la temporada (dos por competidor)- a pilotos noveles; motivo por el cuál no rodó Sainz, con cuyo FW48 Browning firmó el 18.

El estadounidense Jak Crawford pilotó el AMR26 del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso; Ferrari subió al sueco-bosnio Dino Beganovic al SF-26 del monegasco Charles Leclerc y el estonio Paul Aron giró con el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto. En una sesión en la que también participaron dos probadores japoneses: Ayumu Iwasa sustituyó al neozelandés Liam Lawson en RB y Ryo Hirakawa pilotó el Haas del francés Esteban Ocon.

El mejor parado de todos fue Beganovic: noveno, a un segundo y dos décimas de Antonelli. En una sesión que concluyó poco más de un minuto antes del tiempo establecido, ya que, en la subida hacia la tercera de las diez curvas del circuito estirio se paró el Cadillac de 'Checo', provocando la interrupción, con bandera roja, de un ensayo que ya no se reanudaría.

Apenas nueve minutos después de que arrancase la segunda sesión, el monoplaza del bravo piloto tapatío, al que le habían sustituido la ECU (la unidad de control electrónico), se volvía a parar, al parecer con problemas similares; que motivaron que durante un buen rato -el que tardaron en retirar de la pista el auto- se rodase en condiciones de coche de seguridad virtual. Antes de que se reanudase un libre en el que el mexicano ni siquiera llegó a marcar tiempo.

A Cadillac se le atragantó por completo una jornada en la que, poco después, tuvieron que emplear los extintores para apagar las llamas que salían del coche del compañero de 'Checo', otro ex subcampeón mundial, el finlandés Valtteri Bottas. Penúltimo este viernes, a más de cuatro segundos de la joven estrella boloñesa.

Pasada la media hora, todos comenzaron a instalar las gomas blandas, para practicar a una vuelta, antes de regresar a la simulación de carrera.

Norris, ganador hace un año en Spielberg y séptimo en la matinal, avanzó hasta el tercero, Verstappen y Hamilton -segundo en el Mundial, a 41 puntos- repitieron cuarto y quinto puesto; Russell bajó al sexto; y Leclerc, que no había rodado por la mañana, firmó el octavo del día, a más de ocho décimas de Antonelli.

Colapinto espera mejorar este sábado el decimosexto con el que salió del Red Bull Ring; dos puestos por delante de Sainz, que se inscribió uno por detrás de su compañero, el tailandés Alex Albon. Y Alonso 'maquilló' otra jornada deprimente mejorando a su compañero y a los dos Cadillac, escudería debutante que se toma la temporada como de adaptación a la categoría reina.

Las pruebas se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio.