Antonelli por delante de los McLaren en el segundo libre de Austria

En la mejor de sus 31 vueltas, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y catorce milésimas, 237 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 325 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris -último campeón del mundo-, que marcó el tercer crono de una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Sainz invirtió, en el mejor de sus 29 giros, dos segundos y una décima más que el líder más joven de la historia; del que el doble campeón mundial asturiano se quedó, en la más rápida de sus 26 vueltas, a tres segundos y medio. En una sesión calurosa que discurrió sin mayores incidencias y que concluyó con 32 grados centígrados ambientales y 46 en el asfalto.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 28 veces el trazado, marcó el decimosexto tiempo, a un segundo y ocho décimas de Antonelli; en una sesión en la que, a poco de arrancar, a Sergio Pérez -al igual que le sucediese en la primera- se le volvió a quedar parado el Cadillac, que hubo de ser retirado de pista, sin que el mexicano llegase a marcar tiempo, por lo que cerró la tabla.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -a cinco décimas y media- y el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -a casi seis décimas- repitieron el cuarto y el quinto tiempo, respectivamente, que habían logrado en la sesión matinal; en un entrenamiento en el que todos marcaron, con las gomas blandas, los mejores cronos del día.

Los entrenamientos se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical; prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio.