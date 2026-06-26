Antonelli también lidera el segundo libre en Austria

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, que ya lo había hecho en la sesión matinal, también marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.