Automovilismo
26 de junio de 2026 a la - 13:05

Antonelli también lidera el segundo libre en Austria

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, que ya lo había hecho en la sesión matinal, también marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Por EFE

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y catorce milésimas, 237 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 325 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer crono de una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Sainz invirtió, en su mejor intento, dos segundos y una décima más que el líder más joven de la historia; del que el doble campeón mundial asturiano se quedó a tres segundos y medio.