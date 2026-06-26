Antonelli también lidera el segundo libre en Austria

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y catorce milésimas, 237 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 325 de ventaja sobre el compañero de éste, el inglés Lando Norris, que marcó el tercer crono de una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoctavo y decimonoveno, respectivamente, en la tabla de tiempos.
Sainz invirtió, en su mejor intento, dos segundos y una décima más que el líder más joven de la historia; del que el doble campeón mundial asturiano se quedó a tres segundos y medio.