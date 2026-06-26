Bezzecchi, Alonso y Kelso dominan las prácticas oficiales de sus categorías

Bezzecchi fue el más rápido en la práctica de MotoGP, en la que acabaron por los suelos y en la clínica del circuito los españoles Fermín Aldeguer y Alex Márquez, compañeros en el equipo italiano Gresini.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), decidió no disputar los tres minutos finales cuando ocupaba la cuarta posición, pero logró el pase a la segunda clasificación con el sexto mejor tiempo.

Aldeguer y Alex Márquez, no estuvieron demasiado afortunados y acabaron por los suelos durante esta práctica oficial, con fuertes golpes que les obligaron a pasar por la clínica del circuito, en el caso del pequeño de los Márquez tras haberse golpeado nuevamente su maltrecha clavícula derecha, la operada recientemente.

La situación obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja y cuando se reanudó la sesión, con apenas tres minutos por delante, las tres primeras posiciones estaban ya definidas, con Marco Bezzecchi, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16), que hizo su mejor tiempo a rebufo de la moto del italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que fue quinto.

En tanto, Márquez decidió no salir de nuevo a pista cuando mantenía la cuarta plaza, como tampoco Jorge Martín, en su caso por la caída que sufrió, y al final el vigente campeón fue sexto y el campeón del mundo de MotoGP en 2024 acabó noveno.

Tras Marc Márquez acabaron Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que mejoró en su última vuelta lanzada, como también Enea Bastianini (KTM RC 16), octavo, no así Jorge Martín, noveno, que lo vio desde su taller, y Alex Márquez, décimo, que se clasificó cuando iba camino de la clínica del circuito.

El hispano colombiano David Alonso (Kalex) ha sido el encargado de dominar la práctica oficial de Moto2, si bien el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), acabó en la segunda posición a sólo 9 milésimas de segundo.

Nadie pudo con el registro (1:36.154) que marcó el campeón del mundo de Moto3 en 2024 durante toda la sesión, y quienes más se acercaron fueron 'Manugas' González y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

Además de ellos pasaron a la segunda clasificación Senna Agius (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Alex Escrig (Forward), Taiyo Furusato (Kalex), Iván Ortolá (Kalex), Filip Salac (Kalex), Adrián Huertas (Kalex), Collin Veijer (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), Arón Canet (Boscoscuro) y Joe Roberts.

El australiano Joel Kelso (Honda) fue el más rápido en la práctica oficial de Moto3, en la que casi todos los favoritos pasaron a la segunda clasificación directamente, pues el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), consiguió la undécima posición, y Álvaro Carpe (KTM), segundo del campeonato, acabó séptimo.

También entraron pilotos de la talla del italiano Guido Pini (Honda), el hispano argentino Marco Morelli (KTM) y los españoles David Almansa (KTM) o Adrián Fernández (Honda), entre otros.

Así, junto a Kelso, pasaron a la segunda clasificación directamente Guido Pini, Eddie O'Shea (Honda), Marco Morelli, Adrián Cruces (KTM), Rico Salmela (KTM), David Almansa, Marcos Uriarte (KTM), Álvaro Carpe (KTM), Brian Uriarte (KTM), Máximo Quiles, Ryusei Yamanaka (KTM), Hakim Danish (KTM) y Adrián Fernández (Honda).