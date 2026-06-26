El líder Manuel González ejerce como tal en el primer entrenamiento libre

González marcó un mejor tiempo final de 1:35.719 con el que superó por casi dos décimas de segundo tanto al hispano-colombiano David Alonso (Kalex) como al australiano Senna Agius (Kalex).

A las primeras de cambio, en su segunda vuelta, el líder de Moto2 ya dejó claro lo cómodo que se sentía en el trazado de los Países Bajos, al rodar en 1:36.751.

Si bien es cierto que la tanda no había hecho más que comenzar y su propio compañero de equipo, el australiano Senna Agius, le superó una vuelta más tarde con 1:36.265, con el vencedor de la última carrera, el español Iván Ortolá (Kalex), tercero.

No tardó en recuperar la primera plaza González, quien en su quinto giro ya paró el cronómetro en 1:36.104, todavía lejos del récord absoluto de la categoría, que ostenta el brasileño Diogo Moreira desde la pasada temporada con 1:34.777.

No estuvo tan afortunado el español Daniel Holgado, quien ya en esas primeras vueltas tuvo que parar en su taller del equipo de Jorge Martínez 'Aspar' para solventar algún problema con el motor de su Kalex, cuando ocupaba la octava plaza a poco más de siete décimas de segundo del tiempo de 'Manugas'.

Fueron muchos los pilotos que centraron parte del trabajo en buscar un buen compromiso con las suspensiones de sus motos, al encontrarse el asfalto del trazado bastante bacheado.

Su compañero de equipo, el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), que peleó por la victoria en la República Checa hasta la última curva con Iván Ortolá, fue ascendiendo posiciones vuelta tras vuelta, aun a pesar de tener algún que otro susto en forma de gran derrapada, como la que protagonizó en la curva once, pero que salvó con gran maestría.

González mantuvo una lenta pero constante progresión que en la novena vuelta le permitió rodar en 1:36.066, siempre secundado por su compañero Senna Agius y ya con David Alonso tercero, a escasamente dos décimas de segundo del líder del campeonato.

Tanto esfuerzo acabó por darle la merecida recompensa a Senna Agius, quien superó a su compañero de equipo González con un tiempo de 1:35.918 primero, y poco después bajó hasta 1:35.677, luego cancelado por exceder los límites de la pista, mientras que González recuperaba la primera posición con un registro de 1:35.719, con David Alonso segundo, delante del piloto australiano.

Nadie pudo batir en los minutos finales el registro de 'Manugas' González, que encabezó la tabla por delante de David Alonso, Senna Agius, el checo Filip Salac (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), completando las cinco primeras posiciones.

El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación del Mundial, tuvo que conformarse con la décima plaza, con algunos problemas de rendimiento con la suspensión delantera de su moto.