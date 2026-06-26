El uruguayo Gustavo Trelles participará en la 17ª edición del Rally de Asturias Histórico

Mediante un comunicado, la organización explicó que la presencia de Trelles supone "un nuevo impulso" para la presente edición y "refuerza el carácter internacional del evento", contribuyendo a la consolidación de la prueba como "una de las citas de referencia" para los aficionados a los rallies históricos.

A sus 70 años, Trelles es considerado uno de los pilotos más exitosos de la historia de Uruguay y su participación en Asturias (norte de España) adquiere un significado especial por la amistad que le une a Carlos Sainz y Luis Moya, con quienes compartió equipo en el Campeonato del Mundo de Rallys de 1993, defendiendo los colores de Jolly Club al volante del Lancia Delta Integrale Grupo A.

El veterano piloto uruguayo compitió al más alto nivel en el Campeonato del Mundo de Rallyes y su vinculación con España se remonta a los primeros años de su carrera, etapa en la que conquistó en varias ocasiones el Campeonato de Rallyes de Tierra.

Además, consiguió cuatro títulos de la Copa FIA para Vehículos de Producción y numerosas victorias internacionales que le consolidaron como uno de los grandes especialistas de su generación.