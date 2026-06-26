La FIA logra su mejor resultado financiero en una década con 6,7 millones de beneficio

Según informó el organismo en un comunicado, sus ingresos ascendieron en 2025 a 191,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 75 % respecto al ejercicio de 2021, en el que las pérdidas ascendieron hasta los 24 millones de euros.

"Este resultado afianza la rentabilidad de la FIA en 2024, y refleja la transformación económica continua de la Federación desde la elección de su presidente, S. E. Mohammed ben Sulayem, en 2021. El desempeño se sustenta en una estrategia comercial más fuerte, con mayor disciplina de control de costes y una supervisión financiera más rigurosa en toda la organización", señaló el órgano rector del automovilismo mundial.

Para la FIA, la mejora de su posición financiera viene respaldada por el "excelente" rendimiento de los principales campeonatos y actividades comerciales. En este sentido, su presidente se mostró "comprometido con garantizar una organización rentable y financieramente sostenible".

"Me enorgullece comprobar que seguimos cumpliendo esta misión, logrando el mejor resultado operativo de la FIA en diez años y consolidando los importantes avances alcanzados desde 2021. Mejorar la gobernanza, la transparencia y la salud financiera de la FIA fue uno de los pilares centrales de mi programa electoral, y hemos transformado la organización en una federación más resiliente y profesional", señaló.