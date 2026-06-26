Marco Bezzecchi, el más rápido y Fermín Aldeguer y Alex Márquez acaban por los suelos

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), decidió no disputar los tres minutos finales cuando ocupaba la cuarta posición, pero logró el pase a la segunda clasificación con el sexto mejor tiempo.

Aldeguer y Alex Márquez, compañeros en la escudería italiana Gresini, no estuvieron demasiado afortunados y acabaron por los suelos durante la práctica oficial, con fuertes golpes que les obligaron a pasar por la clínica del circuito, en el caso del pequeño de los Márquez con un fuerte golpe en la clavícula derecha, la operada recientemente.

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) fue la primera referencia de MotoGP al encadenar dos vueltas rápidas en 1:33.710 y 1:32.941 cuando Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se iba por los suelos una primera vez en la curva cinco, aunque lo hizo a muy baja velocidad y sin consecuencias para su todavía no recuperada lesión, tanto en la clavícula como en la vértebra C7, y que no le impidieron continuar con la práctica oficial.

Si por la mañana el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) había sido el más rápido con un tiempo de 1:32.311, a este registro se fue acercando su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que paró el cronómetro en 1:32.745, rápidamente superado por varios de sus rivales.

Ese fue el caso de Acosta (1:32.357), que recuperó el liderato, por delante de Bezzecchi y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Una vuelta más tarde, Marco Bezzecchi ya era de nuevo primero y, ahora sí, mejorando el registro de la mañana al rodar en 1:32.275 en su primer intento y 1:32.145 en el siguiente.

Poco después prácticamente todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer nuevos ajustes en sus motos para afrontar el mejor 'time attack' que les permita el acceso directo a la segunda clasificación y entre ellos destacó ver la aerodinámica del colín de las Ducati oficiales en una de las motos de Fabio di Giannantonio.

En esa segunda salida a pista fue otro piloto de Aprilia el encargado de marcar las referencias, Jorge Martín, que rodó en 1:31.829 para superar a su compañero de equipo por 164 milésimas de segundo, que no obstante no tardó en recuperar el primer puesto con un buen registro de 1:31.587.

Con media hora de sesión por delante, se pudo ver a tres Aprilia en las primeras posiciones de la tabla, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Jorge Martín, con la cuarta moto de Noale también entre los diez primeros, merced al sexto puesto, por entonces, del japonés Ai Ogura, que poco más tarde se encaramó a la primera posición, con 1:31.443.

Bien es cierto que esa clasificación tuvo algo de 'truco' pues los pilotos de Aprilia fueron los primeros en montar neumático blando en sus motos, lo que les permitía rodar mucho más rápido.

Ya con trece vueltas en los neumáticos, Marc Márquez decidió salir a pista con neumático blando, mientras que su compañero 'Pecco' Bagnaia continuó unas vueltas más con los compuestos intermedios.

Y no tardó en encontrar el resultado apetecido Marc Márquez, que en su primera vuelta lanzada con el neumático blando trasero se puso tercero con un registro de 1:31.742.

Cuando todos luchaban por mejorar sus registros, llegó una fuerte caída del español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que se fue por los suelos con cierta violencia en la curva once, al rebotar el piloto contra el suelo en varias ocasiones, por lo que fue trasladado a la clínica del circuito neerlandés para una revisión médica más completa.

Por entonces había comenzado el 'time attack' definitivo de la práctica oficial, con Marco Bezzecchi rebajando el mejor tiempo hasta 1:31.123, secundado por los también pilotos de Aprilia Raúl Fernández y Ai Ogura, con Marc Márquez en la cuarta posición.

En esos minutos finales Jorge Martín tiró con fuerza para mejorar pero se fue por los suelos en una de las curvas más rápidas del trazado, la doce, sin daños para su físico pues 'deslizó' sin problemas, pero prácticamente dijo adiós a poder mejorar su registro personal, por entonces el sexto de la categoría.

Casi al mismo tiempo se fue por los suelos, por segunda vez en la sesión, pero ahora en la curva número once, el español Alex Márquez, que voló por los aires y se volvió a propinar un fuerte golpe en la clavícula derecha, la que tenía prácticamente recién operada.

Con Alex Márquez muy dolorido, se tuvo que mostrar bandera roja por parte de Dirección de Carrera para que el piloto pudiese ser atendido por los médicos de pista y ser trasladado a la clínica del circuito, en donde ya estaba su compañero de equipo, Fermín Aldeguer.

Una vez resuelta la situación, se reanudó la sesión, con apenas tres minutos por delante, en los que Marc Márquez decidió no participar, cuando mantenía la cuarta plaza, como tampoco Jorge Martín, en su caso por la caída que sufrió.

En esos minutos finales y con apenas una vuelta como oportunidad, lograron mejorar Pedro Acosta, a rueda de 'Pecco' Bagnaia, para ponerse tercero con 1:31 310, y el italiano pasó de la decimoséptima a la quinta plaza con 1:31.588, relegando a Marc Márquez del cuarto al seto lugar.

Tras el vigente campeón del mundo acabaron Fabio di Giannantonio, que mejoró en su última vuelta lanzada, como también Enea Bastianini (KTM RC 16), no así Jorge Martín, noveno, que lo vio desde su taller, y Alex Márquez, décimo, que iba camino de la clínica del circuito.