Automovilismo
26 de junio de 2026 a la - 10:45

Tabla de tiempos del primer libre del GP de Austria

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg:

Por EFE