El líder Máximo Quiles logra su segunda 'pole position' de la temporada

El piloto español logró un mejor tiempo de 1:40.130 para ser el más rápido de Moto3, aunque lejos del récord absoluto de la categoría, como consecuencia del fuerte calor existente en el circuito neerlandés, que ostenta el 'local' Collin Veijer (KTM) desde 2024 con 1:39.703.

El líder del mundial sumó la quinta 'pole position' de su carrera deportiva y compartirá la primera línea de la formación de salida junto al australiano Joel Kelso (Honda) y el español Brian Uriarte (KTM).

Pronto comenzaron los incidentes en la primera clasificación (Q1) de Moto3, con un 'arrastrón' inicial del sudafricano Ruche Moodley (KTM), en la curva cinco, que pudo regresar a su taller con la moto para intentar reparar los daños lo antes posible.

En tanto, el indonesio Veda Pratama (Honda) se situaba líder en la segunda vuelta con 1:41.170 y 1:41.090 en la tercera, por delante del hispanoargentino Valentín Perrone (KTM), que cambió de jefe de ingenieros y no tuvo un comienzo de gran premio demasiado bueno.

Con ellos estaban, entre las cuatro primeras posiciones, las que dan acceso a la segunda clasificación (Q2), el español Jesús Ríos (Honda) y el británico Scott Ogden (KTM).

Primer paso por la calle de talleres para cambiar neumático trasero y realizar los últimos ajustes de suspensiones y electrónica, con Veda Pratama, Valentín Perrone, Jesús Ríos y Scott Ogden con el acceso 'provisional' a la Q2.

El italiano Matteo Bertelle (KTM) fue el primero en mejorar para ascender hasta la segunda posición (1:41.111), lo que dejaba fuera al español Jesús Ríos y a Scott Ogden lo apartaba el irlandés Casey O'Gorman (Honda).

El neozelandés Cormac Buchanan (KTM) fue otra de las víctimas del ritmo frenético del final de la Q1 al irse por los suelos en la entrada de la variante 'Geert Timmer', cuando O'Gorman se encaramaba en su última vuelta a la primera posición, para sacar de la Q2 al hispanoargentino Perrone.

Con el irlandés como líder, pasaron a la segunda clasificación Scott Ogden, Veda Pratama y Matteo Bertelle.

Ya en la Q2, nuevamente se pudo ver al líder de la categoría rodando en solitario, 'a su aire', para lograr una buena clasificación, en tanto que en otras zonas del circuito se formaban grupos en busca de mejorar los tiempos merced a los rebufos de las motos de los rivales.

Y Quiles logró su objetivo, pues paró el cronómetro en 1:41.429, pero por detrás de él, hasta ocho pilotos mejoraron su marca, con el australiano Joel Kelso como referencia, con 1:40.559.

Quiles logró mejorar para ascender hasta la tercera posición (1:40.947), sólo superado por el registro de Kelso y el del también español Adrián Fernández (Honda), que se puso segundo a escasamente 40 milésimas, pero todo cambió cuando Brian Uriarte pasó por meta y se colocó líder con 1:40.430.

Carpe superaba en poco más de una décima de segundo a Joel Kelso, con Veda Pratama y Álvaro Carpe a más de dos décimas de segundo y con una auténtica exhibición de 'rebufos' vuelta tras vuelta entre los principales protagonistas de la categoría, pero sin llegar al registro de Uriarte.

Máximo Quiles no desistió y, en una última vuelta, ya con el reloj 'a cero', marcó un registro excepcional de 1:40.130 que le daba su segunda 'pole position' de la temporada, por delante de Joel Kelso y Brian Uriarte, con Marco Morelli, Adrián Cruces y David Almansa en la segunda línea de la formación de salida.

La tercera línea la formarán Veda Pratama, Álvaro Carpe y Guido Pini, con Adrián Fernández, Marcos Uriarte y Ryusei Yamanaka en la cuarta.