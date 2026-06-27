Russell por delante de Hamilton y Russell en el último libre en Austria

En la mejor de sus 21 vueltas, Russell cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 96 milésimas, exactamente 38 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato; y con 115 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que viene de ganar hace dos domingos el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y es segundo en el campeonato, a 41 puntos del anterior.

Sainz invirtió, en el mejor de sus 27 giros, un segundo y 747 milésimas más que Russell, del que el doble campeón mundial asturiano, que repitió 21 veces el trazado, se quedó a tres segundos y 325 milésimas. ´

Los dos McLaren del australiano Oscar Piastri -a 248 milésimas- y el inglés Lando Norris -a 264- marcaron el cuarto y el quinto crono, respectivamente, de otra calurosa sesión en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el decimocuarto tiempo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el decimonoveno.

Colapinto dio 18 vueltas y, en la más rápida de ellas, invirtió un segundo y 298 milésimas más que Russell, del que se quedó, en el mejor de sus 29 giros -y al igual que los anteriores, con las gomas blandas-, a algo menos de dos segundos y medio, 'Checo'.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio- arrancará a las 16:00 horas (14:00 horas GMT).