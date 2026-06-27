Segunda victoria al 'sprint' del español Raúl Fernández

Fernández se puso líder en el cuarto giro y ya no abandonó la primera posición hasta ver la bandera de cuadros, por delante de su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), y con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) en el tercer puesto.

El japonés Ai Ogura sorprendió a Jorge Martín en la salida, pero el autor de la 'pole position' recuperó la primera posición en apenas unas curvas, en la cuarta de las cuales se iba por los suelos el español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Otro que hizo una buena salida, ya sin el dispositivo delantero en uso, fue el vigente campeón, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que llegó a estar en la cuarta posición, aunque antes de concluir el primer giro se vio superado por un par de rivales.

Otro piloto con problemas fue el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que se fue largo en una curva y perdió algunas posiciones y, por tanto, estuvo obligado a remontar desde el principio de la prueba.

Martín tiró al frente de la carrera, seguido completamente pegado al rebufo de su Aprilia por los también pilotos del fabricante de Noale, Raúl Fernández, Ai Ogura y Fabio di Giananntonio (Ducati Desmosedici GP26), además de Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

En la cuarta vuelta, Raúl Fernández aprovechó un error de Jorge Martín para superarlo y liderar la carrera, que poco después se vio también superado por Fabio di Giannantonio y Ai Ogura, aunque no tardó en recuperar un puesto en detrimento del japonés, y con un Marc Márquez que pilotó expectante en la sexta posición.

Raúl Fernández se mantuvo como líder, con Di Giannantonio pegado a él y, un poco más atrás, un cuarteto formado por Ai Ogura, Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Marc Márquez, sin que lograsen despegarse de Bagnaia, por entonces séptimo.

En la séptima vuelta Bagnaia superó a Márquez cuando Ogura se había pegado a los pilotos de cabeza y Martín y Bezzecchi protagonizaban su propio 'pique' personal.

Fernández supo aguantar al frente de la carrera, aunque, muy poco a poco, logró consolidar su ventaja respecto a Fabio di Giannantonio y Ai Ogura, que ya se habían destacado, en la octava vuelta, a más de un segundo del quinteto formado por Bezzecchi, Martín, Bagnaia, Márquez y Enea Bastianini (KTM RC 16).

Raúl Fernández lideró hasta ver la bandera de cuadros, superando a su compañero de equipo Ai Ogura y al italiano Fabio di Giannantonio, que le acompañaron en el podio de Assen.

El líder del mundial, Marco Bezzecchi, acabó en la cuarta posición, por delante de Martín, Bagnaia, Marc Márquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta y Fabio Quartararo, que fue décimo.