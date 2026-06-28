El francés Ogier (Toyota) se impone en el Rally Acrópolis

El galo se impuso en la última jornada al belga Thierry Neuville (Hyundai), quien se vio perjudicado por dos pinchazos que le dejaron en la segunda posición a 58.3 en la general.

El piloto belga, campeón mundial en 2024 y vencedor del Acrópolis en 2022 y 2024, afrontaba este domingo en primera posición el histórico rally griego, séptimo de la temporada actual.

La tercera posición fue para el japonés Takamoto Katsuta (Toyota) a 03.03.8 de la pareja francesa y por delante del Ford de los irlandeses Josua Mcerlean y Eoin Treacey, que en su mejor resultado finalizaron a 4:55.5 de Ogier.

El finés Sami Pajari (Toyota), el francés Adrien Formaux (Hyundai) y el británico Elfyn Evans (Toyota) se clasificaron quinto, sexto y séptimo, respectivamente, a 05:02.2, 05:08.7 y 05:54.9 del francés de Toyota.

Evans, también perjudicado el sábado por los pinchazos, lidera el Campeonato del Mundo con 158 puntos por los 151 de Katsuta y 125 de Ogier, vigente campeón del mundo.

Los españoles Alejandro Cachón y Borja Rozada llevaron su Toyota hasta la tercera plaza de la clasificación de WRC2 y terminaron undécimos de la general.

En esta categoría se impuso el estonio Robert Virves (Skoda Fabia RS) por delante de su compañero de equipo, el noruego Andreas Mikkelsen.