El japonés Ai Ogura, "muy contento con el triunfo"

"No hay mucho más que decir, estoy muy alegre, la victoria de Tamada fue hace mucho tiempo y, la verdad, sólo puedo decir que estaba muy contento del triunfo, que ha llegado después de tres segundos puestos, pero al final he logrado la victoria en una carrera que ha sido dura y el ritmo muy alto", ha explicado Ogura en la rueda de prensa posterior a la prueba neerlandesa.

Ai Ogura reconoció algunos problemas con el dispositivo trasero de suspensión y explicó: "cuando me pasó el problema, en aquél momento, me preocupé por el estado de la moto, porque eran 26 vueltas, pero el problema me salió sólo una vez, no sabía porqué".

Y señalo "para ser honesto" que no esperaba "tanta pelea entre Raúl" y él en las primeras vueltas, pero que tras esas dudas iniciales consiguió "volver a pilotar sin problemas".

Ai Ogura aseguró que hasta "el fin de semana pasado" no se había imaginado nunca ser vencedor de un gran premio de MotoGP "hasta que ha llegado el día", pero que "más o menos sí" lo pensó en alguna ocasión.

Ogura, cuarto en la clasificación provisional del mundial de MotoGP a 25 puntos del líder ha señalado sobre sus posibilidades de pelear por el título que si está a 25 puntos es que está "en la pelea". "Sí las cifras lo dicen pues es que lo estoy", pero que en realidad ve a "siete u ocho pilotos" con opciones, "hasta que las cifras digan que no".