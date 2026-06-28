Marc Márquez, séptimo, afirma que la carrera ha sido "larga, muy larga"

"Iba encima de la moto esperando esas diez últimas vueltas para dar un pasito más y lo he hecho, incluso llevando el blando", recuerda Marc Márquez a los medios de comunicación desplazados a Assen, quien ha señalado que iba "pilotando suave y fino", para terminar la carrera y salir de Países Bajos "sin ninguna lesión".

Marc Márquez reconoce que no tiene ningún problema con el resultado pues "cuando no puedes, no puedes, y esta vez no podía".

El nueve veces campeón del mundo a insistido en que de los Países Bajos se quería ir "sin lesiones", pues es "lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto que piloto que se caía y entraba en la grava...".

Y ha recordado que "se entra a mucha velocidad en la grava", poniendo como ejemplo a Aldeguer, que "no entró a tanta velocidad pero visteis el escalón cuando salta", y al referirse a Bezzecchi "le ha pasado lo mismo", por lo que reconoció que lo entendió desde el viernes y decidió que quería "salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho".