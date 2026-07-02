Joan Mir y Daniel Holgado será la nueva alineación a partir de 2027 en Gresini Racing

El palmarés de Joan Mir acumula dos títulos mundiales, pues al de MotoGP en 2020 hay que unir el de Moto3 en 2017, lo que, según el equipo italiano, confirma su valía al más alto nivel, y junto a él estará el joven Daniel Holgado, de 21 años, subcampeón del mundo de Moto3 en 2024 y aspirante al título de Moto2 esta temporada.

El equipo continuará, además, su colaboración con 'Ducati Corse' en un acuerdo plurianual que consolida aún más una relación sólida y bien estructurada, por lo que el estatus del equipo se mantiene sin cambios, con una moto oficial de fábrica a disposición de Joan Mir en su garaje.

En el caso de Holgado, Gresini señala en el comunicado que el español se siente "muy feliz" con el acuerdo pues para él es "el sueño" de su vida" ya que cualquier piloto que se precie quiere "competir en la categoría reina, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún mejor".

Para Holgado es "el resultado de mucho esfuerzo y trabajo duro durante años", aunque reconoce que será "un gran desafío", aunque ha incidido en que está "listo para crecer tanto como piloto como persona".

"Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para lo que venga", ha reconocido Holgado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la propietaria, Nadia Padovani, y también de su familia y cuantos le han acompañado a lo largo de los años.

El español Joan Mir, por su parte, y por respeto a su actual equipo, 'Honda Racing Corporation' (HRC), no hará declaraciones hasta que expire su contrato el próximo 31 de diciembre de 2026.

Nadia Padovani ha destacado que en 2027 "cambiarán muchas cosas", pero ha subrayado que "la esencia del equipo seguirá siendo la misma" para asegurar que trabajarán para "crecer temporada tras temporada".

"En 2027 lo haremos con dos pilotos en quienes depositamos una gran confianza y a quienes estamos dispuestos a apoyar plenamente", ha puesto de relieve.

Padovani ha explicado sobre las nuevas incorporaciones que 'Dani' Holgado es "un perfil" al que han "seguido durante mucho tiempo", por lo que les "complace" que pueda comenzar su experiencia como novato con el equipo, en tanto que de Joan Mir ha dicho que "su palmarés habla por sí solo".

Para la propietaria del equipo "uno está al comienzo de su trayectoria, el otro aspira a recuperar sus mejores sensaciones y sacar el máximo provecho de su potencial" y para ambos quieren "ser un referente constante".

Además, Nadia Padovani confirmo su continuidad con el fabricante italiano Ducati al reseñar que "a lo largo de los años ha demostrado ser un socio fiable y ganador". "Estamos muy contentos por ello", ha destacado.

"Al final de la temporada nos despediremos de Alex -Márquez- y Fermín -Aldeguer-, dos pilotos que han aportado mucho a nuestro equipo, tanto en términos de resultados como de relación personal y por eso les damos nuestros mejores deseos para el futuro", ha agregado Padovani.

El director general de Ducati competición, el italiano Luigi Dall'Igna, ha confirmado la continuidad del equipo con una "colaboración plurianual, en una relación forjada a lo largo del tiempo, basada en valores compartidos, experiencia técnica y una determinación común para alcanzar metas ambiciosas".

"La alianza se ha enriquecido con importantes resultados deportivos logrados por el equipo, prueba de la calidad del trabajo de un equipo que es clave en nuestro proyecto y con el que seguiremos trabajando codo con codo, con el objetivo de impulsar nuestro crecimiento", ha añadido Dall'Igna.