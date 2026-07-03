Alonso y 'Checo', eliminados en la primera ronda (SQ1) de la calificación para el sprint

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primer tiempo- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el decimonoveno- quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).