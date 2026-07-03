03 de julio de 2026 a la - 12:55
Alonso y 'Checo', eliminados en la primera ronda (SQ1) de la calificación para el sprint
Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primer tiempo- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el decimonoveno- quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, clos 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 273 milésimas, 107 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc.
También quedó eliminado, con el vigésimo segundo crono, el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll
La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación