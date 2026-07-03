Hamilton lidera el único libre de Silverstone por delante de Antonelli y de Leclerc

En la mejor de sus 32 vueltas, Hamilton cubrió los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 260 milésimas, 213 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, marcó el tercer tiempo de la sesión -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, a seis décimas de su compañero inglés, en el único ensayo del cuarto de los seis fines de semana del año con formato sprint, en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el undécimo tiempo, en el más veloz de sus 28 giros y con las gomas medias, a un segundo y siete décimas de Hamilton.

Sainz invirtió, en la mejor de sus 33 vueltas, con las gomas blandas, a dos segundos y cuatro décimas de Sir Lewis, del que se quedó, con el neumático medio, en el más rápido de sus 25 giros, a tres segundos y siete décimas, el doble campeón mundial asturiano.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que repitió 23 veces el trazado, se inscribió decimonoveno en la tabla de tiempos, a dos segundos y nueve décimas de Hamilton.