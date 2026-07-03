03 de julio de 2026 a la - 13:10
Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint
Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimocuarto- quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático medio, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 747 milésimas, 99 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial .
La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.