Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para el sprint

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y el argentino Franco Colapinto (Alpine) -con el decimocuarto- quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda (SQ2) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).