Automovilismo
03 de julio de 2026 a la - 10:20

Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

Por EFE