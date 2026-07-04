Sainz y Albon, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) -con el decimoquinto tiempo- y su compañero, el tailandés Alex Albon -con el decimosexto-, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).