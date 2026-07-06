El italiano Fabio di Giannantonio será el compañero de Álex Márquez en KTM

'Diggia', de 27 años, es uno de los pocos pilotos de la parrilla de MotoGP, junto a su compañero Álex Márquez, que cuenta con victorias en las tres categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP.

En sus cinco temporadas en la categoría reina, Di Giannantonio ha ido escalando posiciones y actualmente es tercero de la clasificación del campeonato, a 16 puntos del líder, el español Jorge Martín.

El piloto italiano debutó en el campeonato del mundo de motociclismo en 2016 y terminó subcampeón de Moto3 en 2018, pasó a Moto2 y subió al podio en su primera temporada, ganando una carrera en su tercer año en la categoría intermedia para debutar en MotoGP en 2022, y ya en 2023 consiguió su primer podio en Australia, seguido de una primera victoria en Catar.

Di Giannantonio, natural de Roma, suma tres apariciones en el podio, incluyendo una victoria, en las diez rondas de 2026 disputadas hasta el momento (además de cuatro podios en carreras esprint).

El alemán Pit Beirer, director de KTM Motorsports, reconoce en la nota difundida que Di Giannantonio "ha dado un paso importante para convertirse en uno de los pilotos más consistentes de MotoGP".

"No podemos poner en duda su velocidad ni su compromiso para ofrecer el mejor rendimiento", destaca Beirer de las cualidades del italiano, sobre quien afirma que "es un gran compañero y una excelente persona" que se integrará "fácilmente" en su proyecto.