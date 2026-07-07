Alonso y Holgado llegan interesados en "probar" la nueva norma de salidas

A partir de Alemania las distancias entre los pilotos serán mayores para garantizar un incremento de la seguridad entre los pilotos al llegar a la primera curva, si bien en Sachenring, David Alonso recuerda que es "uno de los más cortos del campeonato", por lo que podrán "dar muchas vueltas".

"Será importante saber jugar con la moto porque es un trazado parecido al de ‘dirt track’", explica Alonso, cuarto en la tabla de puntos del mundial, quien destaca en la nota de prensa del equipo que es "como un óvalo a izquierdas todo el rato, por lo que habrá que jugar con la moto y tratar de pilotar más de lado".

Además, vuelve sobre la nueva norma al señalar que la estrenan este fin de semana y que "a partir de ahora habrá más distancia entre los pilotos, así que la clasificación será todavía más importante".

"El objetivo es estar cerca del límite y de mi ciento por ciento en cada salida a la pista, para preparar bien la carrera", explica el campeón del mundo de Moto3 en 2024, quien afirma tener "buenos recuerdos de Moto3 e incluso del año pasado con la Moto2, pero cada fin de semana se empieza de cero y hay que empezar a construir desde el jueves".

Su compañero 'Dani' Holgado coincide en que "el circuito es muy técnico y pequeño, todo está muy ajustado en esta categoría y este fin de semana lo estará incluso más".

"Estamos haciendo un gran trabajo, siendo constantes y, aunque nos falta dar el último paso para luchar por posiciones más delanteras, sigo muy motivado porque veo que todavía tengo margen de mejora", explica Holgado, sexto en la clasificación del Mundial de Moto2.

"Esto me ayuda para seguir trabajando con mi equipo y ser un piloto lo más completo y rápido posible", comenta Holgado, quien señala que en estos días ha anunciado que el próximo año dará el salto a MotoGP, algo por lo que dice estar "muy contento".

"Gracias a todo lo que estamos haciendo en estas dos temporadas en Moto2 he tenido esta oportunidad de cumplir uno de los mayores sueños de mi vida", agregó Holgado, quien apuntó que le da "más ganas de seguir en esta línea y seguir luchando por cumplir muchos otros sueños que tenemos".