Di Giannantonio llega a Sachsenring "lleno de energía y más que preparado"

Para Di Giannantonio Sachsenring es un circuito que le "gusta", por lo que está "feliz de volver a competir aquí", ha señalado en un comunicado del equipo.

También ha recordado que el año pasado marcaron "el récord de vuelta en los entrenamientos libres" y ha incidido en que en este intentará "hacer un buen trabajo".

"Sabemos quiénes son nuestros rivales, pero estamos ahí y trabajaremos para estar por delante", insistió el piloto italiano, quien recordó que llega a Alemania "tercero en el campeonato", una situación "fantástica" por la que se siente "privilegiado".

"Aún quedan muchas carreras por delante, y nuestro objetivo será seguir en esta dirección, manteniendo la concentración y los pies en la tierra", puso de relieve Fabio di Giannantonio.