Automovilismo
07 de julio de 2026 a la - 07:55

Di Giannantonio llega a Sachsenring "lleno de energía y más que preparado"

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), tercero en la clasificación provisional del Mundial 2026, ha destacado este martes que llega al Gran Premio de Alemania de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito de Sachsenring, "lleno de energía y más que preparado".

Por EFE

Para Di Giannantonio Sachsenring es un circuito que le "gusta", por lo que está "feliz de volver a competir aquí", ha señalado en un comunicado del equipo.

También ha recordado que el año pasado marcaron "el récord de vuelta en los entrenamientos libres" y ha incidido en que en este intentará "hacer un buen trabajo".

"Sabemos quiénes son nuestros rivales, pero estamos ahí y trabajaremos para estar por delante", insistió el piloto italiano, quien recordó que llega a Alemania "tercero en el campeonato", una situación "fantástica" por la que se siente "privilegiado".

"Aún quedan muchas carreras por delante, y nuestro objetivo será seguir en esta dirección, manteniendo la concentración y los pies en la tierra", puso de relieve Fabio di Giannantonio.