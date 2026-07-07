Marini y Mir esperan poder conseguir resultados 'aceptables' en Sachsenring

"Los últimos fines de semana hemos podido salir el domingo con un resultado aceptable después de mucho trabajo duro", explica Marini, quien señala que su objetivo es "alcanzar nuestro nivel mucho, mucho antes y, como siempre, intentar conseguir uno de los puestos de la Q2".

Y recuerda en la nota de prensa de HRC que el año pasado tuvo "un muy buen resultado" en Alemania, cuando terminó sexto en su retorno a la competición tras la grave lesión que sufrió en Suzuka (Japón), pero fue "una carrera bastante extraña".

En cualquier caso dice que hay "trabajo por hacer", pero que todos en el equipo están haciendo "un gran trabajo" y que "pronto" podrán dar "ese paso" que necesitan.

En el caso de Joan Mir asegura llegar "con la mente despejada y listos para afrontar el fin de semana con toda nuestra intensidad", si bien recuerda que "Sachsenring es un circuito único, donde se pasa mucho tiempo al límite de los neumáticos".

Mir afirma que necesitará "trabajar para mejorar" sus sensaciones, además de recordar que en Assen pudieron ser "más competitivos en algunas de las secciones más cerradas del circuito".

"Esperamos que esperamos que eso nos coloque en una buena posición para este fin de semana", agregó.