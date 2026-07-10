Marc Márquez, Izan Guevara y Veda Pratama los más rápidos de las prácticas en Sachsenring

El vigente campeón del mundo se acercó al récord del circuito y enseñó el camino a todos sus rivales en la práctica oficial de MotoGP con un mejor tiempo de 1:19.394, a 323 milésimas de segundo del récord.

La vuelta más rápida en Sachsenring la ostenta el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), 1:19.071, que acabó tercero la práctica oficial, superado por el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Tras una primera parte de la práctica oficial no fue hasta el último tercio de la misma cuando todos montaron neumáticos blandos en sus motos y salieron a pista dispuestos a lograr la segunda clasificación directa, cuando Marc Márquez hizo su vuelta rápida en todos los parciales para ponerse líder con un registro de 1:19.394.

Ese tiempo ya estaba muy cerca del récord absoluto de la pista, seguido a 166 milésimas por Raúl Fernández, con 'Diggia' tercero, y aún con tiempo para intentar alguna vuelta rápida más.

Pero en ese intento el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se salió de la pista en la curva siete, y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) se fue al suelo en la curva ocho, lo que hizo mostrar bandera amarilla en esa zona, obligando a muchos pilotos a cortar el 'gas'.

Nadie pudo con el registro de un Marc Márquez, que dejó claro que en este trazado es superior a sus rivales y encabezó una relación de pilotos que pasan directamente a la segunda clasificación y en la que también están Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Alex Márquez, Jack Miller, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Pedro Acosta y Franco Morbidelli.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) estableció un nuevo récord absoluto en Moto2, con un mejor tiempo de 1:22.260 y, con ello y a las primeras de cambio, en su segunda vuelta, se colocó líder de la práctica oficial, seguido por el también español Iván Ortolá (Kalex) y el hispano-colombiano David Alonso (Kalex).

Con Guevara, a 36 milésimas de segundo acabó Iván Ortolá, con David Alonso y Senna Agius a algo más de dos décimas, mientras que González, que marcó algunos parciales de vuelta rápida, tuvo que conformarse con el quinto mejor tiempo.

Por detrás del líder del campeonato acabó el checo Filip Salac (Kalex), seguido por Alex Escrig (Forward), Tony Arbolino (Kalex), Deniz Öncü (Boscoscuro), Taiyo Furusato (Kalex), Joe Roberts (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Mario Aji (Kalex) y Collin Veijer (Kalex), que se fue al suelo, sin consecuencias, en su último intento de vuelta rápida.

El indonesio Veda Pratama (Honda) sorprendió a todos los favoritos de Moto3 en la práctica oficial, en la que el líder de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM), se fue al suelo a las primeras de cambio.

Pratama logró un mejor tiempo de 1:25.848, mientras que el récord de la categoría lo ostenta el español David Muñoz (KTM) desde el pasado año, cuando rodó en 1:24.767.

El piloto indonesio logró unas exiguas ocho milésimas de segundo de ventaja sobre el español Joel Esteban (KTM), mientras que Brian Uriarte (KTM), líder inicial de la práctica, cayó hasta la duodécima posición en esa pelea final y mejoró un puesto ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta.

En los tres minutos finales nadie pudo batir el registro de Pratama, que acabó por delante de Esteban, el británico Eddie O'Shea (Honda), Jesús Ríos (Honda), Álvaro Carpe (KTM), Marco Morelli (KTM), Hakim Danish (KTM), Cormac Buchanan (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM), Scott Ogden (KTM), Joel Kelso (Honda) y Rico Salmela (KTM).