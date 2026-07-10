Marc Márquez se acerca al récord y enseña el camino a todos sus rivales

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo logró un mejor tiempo de 1:19.394, a 323 milésimas de segundo del récord que ostenta el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), 1:19.071, que acabó tercero la práctica oficial, superado también por el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se convirtió en el primer referente de la práctica oficial con un tiempo de 1:20.605 en su quinta vuelta que ya era mucho más rápido que el registro matinal, cuando con algunos problemas técnicos rodó en 1:21.370.

A escasamente 122 milésimas de segundo estaba Marc Márquez, que en su tercera vuelta ya hizo un 1:20.727, apenas unas milésimas más rápido que por la mañana, 1:20.880, tras sufrir una caída, a baja velocidad y sin consecuencias ni para su físico ni en la moto, que pudo seguir pilotando durante el resto de la tanda libre.

La práctica oficial había comenzado, así, con cierta intensidad, si bien los compuestos de neumático más blandos, en general, no iban a salir a pista hasta la parte final de la tanda.

En esos minutos iniciales, hasta cinco pilotos españoles se colocaron entre los diez primeros, los que tienen acceso directo a la segunda clasificación, pues además de Marc Márquez estaban su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el más rápido por la mañana, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Ese 'tirón' inicial dio paso a un trabajo algo más 'relajado', en busca de un buen ritmo y puesta a punto de las motos, para afrontar con el máximo de opciones el pase a la segunda clasificación directa.

No fue hasta la decimotercera vuelta cuando una vez más, Marco Bezzecchi rebajó el tiempo de referencia, al rodar en 1:20.535, por entonces con el vigente campeón del mundo tras su estela a 192 milésimas de segundo y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), vencedor en los Países Bajos, tercero a 236 milésimas de segundo.

Fabio di Giannantonio, autor del récord de la categoría el pasado año, fue el siguiente en marcar la pauta a sus rivales, al rebajar en más de cuatro décimas de segundo el tiempo de su compatriota, con 1:20.104 en su decimosexto giro.

Poco después, con poco más de un cuarto de hora de práctica oficial por delante, Marc Márquez decidía salir a pista, por primera vez, con los compuestos de neumáticos blandos, ya en busca de un buen tiempo de clasificación y cuando era séptimo en la tabla.

Y ya a las primeras de cambio, en su primer intento de vuelta rápida, el vigente campeón dejó claro el por qué le gusta tanto este trazado de 'izquierdas' al rodar en 1:19.841 en su decimonovena vuelta, aunque todos los pilotos estaban ya aplicándose a fondo.

Fue en esos instantes cuando sorprendió el rendimiento del australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), que igualó a la milésima de segundo el registro de Marc Márquez, y Fabio di Giannantonio los batía a ambos al rodar en 1:19.674.

Habían comenzado las 'hostilidades' y ya con todos los pilotos montando en sus motos los compuestos blandos, para obtener el rendimiento más óptimo posible, por lo que los parciales de vuelta rápida comenzaron a prodigarse en los monitores de televisión.

En esos momentos de la sesión, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), marco parcial de vuelta rápida en el primero, el suyo personal en el segundo y tercero, para concluir el giro en 1:20.132, que le permitía pasar de la duodécima a la octava plaza, aunque en los segundos finales se acabó viendo desbancado de la segunda clasificación al ser decimotercero.

Por detrás de él, Marc Márquez marcó vuelta rápida en todos los parciales para ponerse líder con un registro de 1:19.394, ya muy cerca del récord absoluto de la pista, seguido a 166 milésimas por Raúl Fernández, con 'Diggia' tercero.

Aún quedaba tiempo para intentar alguna vuelta rápida más, pero el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se salió de la pista en la curva siete, y el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) se fue al suelo en la curva ocho, lo que hizo mostrar bandera amarilla en esa zona, obligando a muchos pilotos a cortar el 'gas'.

Nadie pudo con el registro de un Marc Márquez que dejó claro que en este trazado es superior a sus rivales.

Como él, en la segunda clasificación estarán Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Alex Márquez, Jack Miller, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Pedro Acosta y Franco Morbidelli.

Deberán pasar por la primera clasificación pilotos como Bastianini, Bagnaia, Mir, Maverick Viñales o Diogo Moreira, entre otros.