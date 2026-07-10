Raúl Fernández coloca la Aprilia RS-GP líder por delante de la Ducati de Marc Márquez

Fernández paró el cronómetro en 1:20.829 en su decimoctavo giro, por el 1:20.880 del nueve veces campeón del mundo.

Pronto comenzaron los problemas para el británico Cal Crutchlow, sustituto del lesionado piloto francés Johann Zarco al manillar de la Honda RC 213 V de la escudería del italiano Lucio Cecchinello, que le dio problemas técnicos ya en la primera vuelta de salida al trazado.

Crutchlow tuvo que retirarse de la pista, como también el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), que pudo regresar a su taller, no así el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que se fue por los suelos en la curva tres del trazado cuando rodaba muy despacio.

Ya en el último tercio de la sesión se fue por los suelos, en el mismo punto que Marc Márquez -donde su compañero Francesco 'Pecco' Bagnaia se llevó un buen susto en la curva tres-, el propio Franco Morbidelli.

En tanto, el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) era la primera referencia, con un tiempo de 1:21.183 en su cuarta vuelta y otro español, Maverick Viñales (KTM RC 16) se iba por los suelos de manera espectacular en la curva once, dejando su moto completamente destrozada al dar varias vueltas de campana por los aires.

Ese fuerte percance no amilanó al piloto español, que regresó a pista con su segunda moto poco después para marcar el sexto mejor tiempo de la categoría y, por entonces, la KTM más rápida, justo por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM RC 16), recién operado de sus problemas de túnel carpiano de la mano derecha.

Y Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), mucho más recuperado de su lesión de Barcelona, se encaramó al primer puesto, 1:21.002 en su sexta vuelta, con su hermano Marc de regreso a pista con la misma moto con la que se había ido por los suelos y en la novena vuelta ya paró el cronómetro en 1:20.880.

Tras Marc Márquez, el italiano 'Diggia', que posee la vuelta rápida del trazado con 1:19.071 en 2025, se acercó hasta 56 milésimas de segundo del español en la undécima vuelta (1:20.936).

En el tramo final el español Joan Mir (Honda RC 213 V) se encaramó a la tercera posición a escasamente 64 milésimas de segundo del registro de Marc Márquez, con el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) quinto, por detrás de Álex Márquez.

A todos ellos los superó, al ser el primero en montar neumáticos blandos, el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que rodó en 1:20.829 y que ninguno de sus rivales pudo batir en el resto de la tanda.

A 51 milésimas de segundo acabó Marc Márquez, por delante de Fabio di Giannantonio, Joan Mir, Jack Miller, Álex Márquez, Alex Rins, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli y Jorge Martín completando las diez primeras posiciones.