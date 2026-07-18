Sami Pajari continúa líder y acaricia el Rally de Estonia

Pajari no cedió y dominó la segunda jornada, compuesta por nueve tramos, de 150 kilómetros, por lo que se acerca al triunfo, que se resolverá este domingo en el país báltico.

Pese a sus buenos tiempos y ser el más rápido en los dos primeros tramos, el finlandés no pudo hacer el pleno de victorias como el día anterior, y cedió en el SS10, SS11 y el SS16 final, en los que Solberg marcó el mejor tiempo, y el SS15, donde el belga Thierry Neuville (Hyundai) registró el mejor crono.

Pese a ello, Pajari, con 02:08:34, se acerca en Estonia a su primer triunfo en el Campeonato Mundial de la FIA, al aventajar en 25 segundos a Solberg y al francés Adrien Fourmaux (Hyundai), tercero, en 27,1, de cara a la definitiva jornada de este domingo.

“No es fácil, nunca se supone que lo sea, pero aun así nos sentimos bastante cómodos con el liderato. Pero mañana también quedan muchos kilómetros por recorrer, así que no es tan sencillo, pero en el tramo de carretera había un aficionado con un cartel muy chulo que decía: 'Sami, no le hagas caso a Marko (Salminen, su copiloto), ¡dale!'. Así que estoy intentando seguirle el juego”, afirmó Pajari a la organización al finalizar la jornada.

Neuville continúa cuarto, mientras que el galo Sébastien Ogier (Toyota), nueve veces campeón del mundo y vigente campeón, es quinto, con el británico Elfyn Evans (Toyota), actual líder del campeonato, sexto.

Este domingo pilotarán por Kääriku, a través de dos tramos, en la última etapa del Rally.