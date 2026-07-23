Alonso: "Newey nos dará el mejor coche de la parrilla antes o después"

En la conferencia de prensa previa al arranque del Gran Premio de Hungría, que se disputará en el circuito de Hungaroring, Alonso explicó que tiene una idea "bastante clara" del equipo que con el que trabaja en Aston Martin y afirmó con contundencia que sabe que arreglarán los problemas que hasta la fechan han lastrado su rendimiento.

"Llevará tiempo, pero tengo cero dudas de que Adrian nos dará el mejor coche de la parrilla antes o después", declaró.

Aston Martin, con Newey a la cabeza, confirmó hace tiempo que no introduciría actualizaciones regulares en su coche durante la primera parte de la temporada. Ahora, ese tiempo se ha consumido y el GP de Hungría será el primero en el que la escudería británica incorpore mejoras en sus monoplazas.

Aunque no se trata de una mejora sustancial, ya que también se está trabajando en una unidad de potencia Honda mejorada para después del verano, el objetivo del fabricante británico, penúltimo en el campeonato de constructores con un solo punto cosechado por Alonso en el GP de Mónaco, es claro: volver a competir.

"No estoy pensando en números o en posiciones. Las últimas cinco carreras teníamos diferencias muy distintas en la clase media. Teníamos una diferencia más o menos estable, pero hubo un par de circuitos complicados como Silverstone o Spa, donde el de delante estaba a 2,1 segundos", señaló el piloto español.

En este sentido, advirtió de que "no hay un paquete en el mundo que te vaya a hacer recuperar esa diferencia", por lo que enfoca el fin de semana con la idea de "entender el coche y ver si desbloqueamos ese rendimiento".

Alonso, que cumplirá 45 años el próximo 29 de julio, regresa al circuito en el que en 2003 asombró al mundo al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno.

Ahora, 23 años después, su continuidad en el 'Gran Circo' es uno de los temas del fin de semana, a la espera de ver si el asturiano podrá contar con un coche que le permita pelear por algo más.

"Estoy relajado, necesito saber qué voy a hacer el año que viene y los años venideros. Me siento fresco, motivado, rápido pero necesito disfrutar de lo que hago y, como dije, en Spa y en Silverstone no fue nada divertido pilotar", comentó.