Sainz afirma que el rendimiento de Williams está por debajo de sus expectativas para 2026

Además, durante la conferencia de prensa previa al arranque del Gran Premio de Hungría, que se disputará en el circuito de Hungaroring, Sainz anunció que esperará al verano para hablar con Williams sobre su futuro.

Sainz, que fue decimosexto en la carrera del pasado domingo en el circuito de Spa-Fracorchamps (Bélgica) y se encuentra en plena lucha por lograr ser más competitivo y acercarse a la llamada 'clase media', explicó que, visto el rendimiento en 2025, no estaba en sus expectativas tener solo seis puntos.

"El coche de 2025 era un coche buenísimo y de cara al 2026 esperaba que, con mas tiempo para desarrollarlo y una nueva normativa, podíamos quedarnos donde estábamos e incluso dar un paso adelante, pero el tiempo me ha enseñado que hemos dado el paso opuesto, estamos más lejos de la cabeza que en 2025", declaró el madrileño.

"Desafortunadamente, ha sido un año malo hasta ahora. Tenemos que entender por qué y qué ha sucedido, creo que tenemos un buen entendimiento y ahora dependerá de la capacidad de remontar", afirmó el ex de Ferrari, para quien "no es ningún secreto" que sus expectativas sobre el tiempo que le llevaría volver a ganar una carrera "se han demorado por un año o dos".

"En mi cabeza tenía un tiempo que estaba dispuesto a aceptar para devolver Williams a las victorias. Desafortunadamente para nosotros ese tiempo va a ser mayor y el camino más largo de lo esperado", señaló.

Pese a ello, el piloto español expresó su compromiso con su equipo, que considera que avanza en la "dirección adecuada".

"Veo de lo que equipo esta invirtiendo de cara al futuro, la visión del equipo esta muy clara, aparte del rendimiento del coche me aporta confianza y motivación el saber que vamos en la dirección adecuada", declaró.

En ese sentido, Sainz lamentó que este año su coche, por el motivo que sea, ha rendido "por debajo de las expectativas".

"Mis tiempos han cambiado!, dijo, "y tengo que repensar que quizá me lleve tres o cuatro años. Sigo teniendo confianza en el camino y el proyecto en el que estoy involucrado", una circunstancia que influye en su futuro, sobre el que no tiene una fecha fijada para tomar una decisión.

"Sinceramente, no lo sé. No tengo una fecha, siempre he dicho que esperaría al verano para conversar y debatir con mi equipo. Supongo que durante el verano empezaré a tomar mi decisión", manifestó.