'Checo' Pérez: "Creo que ya tenemos claro lo que necesitamos con miras al sábado"

"Ha sido un día interesante, en líneas generales", apuntó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, a la que regresó, tras un año fuera de ella, esta temporada.

"Las condiciones de la pista fueron cambiando bastante, particularmente con el viento en el segundo entrenamiento libre, algo que nos permitió explorar diferentes opciones con el coche", añadió el piloto tapatío, subcampeón del mundo en 2023, cuando pilotaba para Red Bull, escudería con la que ganó dos Mundiales de constructores: ese año y el anterior.

"Creo que tenemos bastante claro lo que necesitamos hacer con el equilibrio con miras al sábado. Ahora nos centraremos en cuadrar todo con miras a la calificación", comentó 'Checo' este viernes en el Hungaroring.