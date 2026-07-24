Leclerc lidera, por delante de Verstappen y Hamilton, el primer libre de Hungría

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 19 segundos y 75 milésimas, 484 menos que el neerlanés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial.

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial, que se quedó a 543 milésimas de su compañero, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer crono de una sesión que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) concluyeron con el decimotercer y el vigésimo segundo tiempo, respectivamente.

El doble campeón del mundo invirtió, con el compuesto duro, dos segundos y 475 milésimas más que Leclerc; del que se quedó a cuatro segundos y 659 milésimas -con el compuesto medio- el piloto madrileño.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que se quedó, con las gomas blandas, a poco más de tres segundos de Leclerc, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos de una sesión en la que no participó el argentino Franco Colapinto, cuyo Alpine pilotó el estonio Paul Aron.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 17.00 horas (15.00 GMT).