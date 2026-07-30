Automovilismo
30 de julio de 2026 a la - 15:25

El francés Adrien Fourmaux, primer líder del Rally de Finlandia

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Redacción Deportes, 30 jul (EFE).- El francés Adrien Fourmaux (Hyundai i20) es el primer líder del Rally de Finlandia al marcar este jueves el mejor tiempo en la corta superespecial de 2,58 kilómetros que ha inaugurado la décima prueba del Mundial.

Por EFE

Fourmaux marcó un tiempo ganador de 2:06.7 minutos para asumir el mando de la carrera. Superó por 1.1 segundos a su compañero de equipo el belga Thierry Neuville, en 1.2 a los pilotos de Toyota (GR Yaris) el británico Elfyn Evans y el francés Sebastien Ogier y en 1.8 al japonés Takamoto Katsuta, también con Toyota).

Elfyn Evans es el líder del Mundial con 177 puntos, 25 más que el Takamoto Katsuta.

Adrien Fourmaux, de 31 años, aún persigue su primer triunfo en un rally del Mundial, en el que atesora 11 podios.

La carrera, que cumple su 75 aniversario, se reanuda este viernes con la disputa de nueve tramos y casi 130 kilómetros cronometrados.