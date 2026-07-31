La FIA vende los derechos del WRC y el ERC para tratar de relanzar ambos campeonatos

El acuerdo se produce tras la adquisición de 'WRC PromoterGmbH 'por parte de la plataforma francesa de tecnología y servicios para la automoción 'Cosmobilis' y el inversor de crédito privado 'Park Square Capital'.

"Se trata del mayor acuerdo de la historia de ambos campeonatos y abre un nuevo capítulo para el WRC y el ERC. En línea con la visión de la FIA bajo la presidencia de Mohammed Ben Sulayem, aportará una inversión significativa al deporte y contribuirá a reforzar y hacer crecer su portafolio de competiciones durante los próximos años", indica la FIA.

La FIA considera que a través de este acuerdo los rallys "serán más accesibles, más competitivos y más exitosos comercialmente".

El WRC se prepara para una profunda revisión reglamentaria, prevista para 2027, que "ha sido concebida para hacer el deporte más seguro, más competitivo y más asequible en la máxima categoría".

Para desarrollar esta visión, el nuevo promotor ha constituido un equipo de expertos encabezado por su recién nombrado consejero delegado, Éric Boullier, ejecutivo con una amplia trayectoria en el automovilismo internacional de máximo nivel y que fue el máximo responsable en los equipos de Fórmula 1 Renault y McLaren.