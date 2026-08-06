Bezzecchi, sobre Silverstone: "Me gustaría luchar por ganar, pero creo que será difícil"

"Me encantaría luchar por la victoria, pero en este momento creo que es difícil. Mi hombro y mi rodilla se siguen recuperando", declaró a EFE el piloto de Aprilia Racing.

Bezzecchi, actualmente cuarto en la competición de MotoGP, tuvo que ser intervenido en julio en Italia de una fractura en la clavícula izquierda después de una caída durante la segunda clasificación del GP de Alemania en el circuito de Sachsenring.

El italiano, de 27 años, regresará este fin de semana a Silverstone, un circuito talismán en el que logró la victoria en 2025, pero se enfrentará a la pista con un "cambio" de mentalidad.

"Primero de todo quiero ver cómo me siento mañana en la moto", dijo Bezzecchi, que afirmó que esta tarde tendrá su "primer reto": enfrentarse al chequeo médico, donde intentará recibir la luz verde para competir.

Sin embargo, no deja de lado su ambición personal: "Mi carácter nunca cambiará, pero seguro que intentaré darlo todo para hacerlo lo mejor que pueda. Con suerte, estaré en decente forma para poder acabar el fin de semana y sí, siempre pongo el mismo esfuerzo en la moto, siempre intento dar el 100 % en la moto y para el equipo".

Pese a los contratiempos, Bezzecchi sigue bien posicionado en el campeonato, dentro del quinteto de pilotos que iniciarán esta segunda mitad del Mundial de MotoGP con apenas 24 puntos de diferencia, lo que lo convierte en una de las temporadas más cerradas de los últimos años.

Los datos también lo respaldan. Tras once carreras, el italiano es el que más victorias acumula de momento, 4, y seis podios.