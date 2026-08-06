Marc Márquez entiende que sus rivales le consideren favorito

"De los cinco que estamos luchando, si les preguntáis, dirán que el favorito es (Marc) Márquez, porque es más fácil no tener la presión", indicó el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en MotoGP.

Márquez reconoce estar "en la lucha", pues desde su punto de vista le han dado "una segunda oportunidad, una segunda vida", ya que, según apuntó, estaba "completamente fuera" y, por tanto, ahora intentará "aprovecharla".

El vigente campeón se expresó así desde el circuito de Silverstone a los medios de comunicación en clara alusión a los errores de sus rivales, que le han permitido recortar diferencias rápidamente desde la carrera de Mugello (Italia), en donde estaba a 102 puntos de distancia del por entonces líder, Marco Bezzecchi.

"Intentaremos luchar hasta el final también, no lo niego", continúa Marc Márquez hablando con los medios de comunicación en Silverstone, en donde recalca que intentará "gestionar las situaciones de la mejor manera, con la misma ambición".

Aunque enseguida aclara que ganar un Mundial más o menos no le "cambiará la vida", mientras explica sobre sus rivales que, al menos a tres de ellos, que "no han ganado nunca un campeonato en MotoGP", como es el caso de Marco Bezzecchi, Ai Ogura y Fabio di Giannantonio, ganar un campeonato "cambia la vida, así que seguramente pondrán mucho empeño, muchas ganas"; no obstante, ensalzó que intentará "estar a la altura".

En lo que a su lesión en el hombro se refiere, explicó que es "es otro hombro, no es el hombro del año pasado, ni de principio de temporada", motivo por el que dice tener que adaptarse a lo que le pide "el cuerpo" y a adaptar su estilo de pilotaje a lo que le pide el físico.

Y recuerda que "no es la primera vez" que lo hace, por lo que intentará gestionar "todas las situaciones" para saber "defender y atacar cuando toque", para reconocer que, actualmente, no está para "atacar en todos los circuitos".