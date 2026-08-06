MotoGP calienta motores para Silverstone e inicia segunda mitad de una ajustada temporada

El español Pedro Acosta (KTM RC 16), junto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) acudieron a la cita en el Outernet Live, en el centro de la capital británica, donde se encontraron con algo más de un centenar de aficionados antes de aterrizar en Silverstone.

También asistió el director ejecutivo de MotoGP, el español Carmelo Ezpeleta, que aseguró en una entrevista con EFE que la temporada actual supone "el campeonato más cerrado en muchos años" por lo ajustada que está actualmente la clasificación, liderada en su ecuador por el piloto español Jorge Martín, del equipo Aprilia Racing, con 208 puntos.

"Cinco pilotos en, creo, 24 puntos (de diferencia) es una distancia que nunca había existido así, con lo cual se presume que la segunda parte de la temporada será parecida. Y espero que en los otros once (circuitos) suceda lo mismo y lleguemos con una pelea cerrada hasta el final del campeonato", comentó Ezpeleta.

El circuito de Silverstone, que este mismo jueves ha ampliado su alianza con MotoGP para albergar el Gran Premio de Gran Bretaña hasta 2028, supone una de las fechas más icónicas del calendario del mundial de motociclismo, pero también una de las plazas más impredecibles para los pilotos, con once ganadores diferentes en las últimas once temporadas.

Pedro Acosta, actualmente séptimo en la clasificación y a 60 puntos del líder, comentó que el circuito británico fue en la temporada anterior "una de las carreras más duras" de todo su calendario, y bromeó que para llegar a ganar el domingo en Silverstone tendría que pasar "un milagro".

En esta línea, el 'Tiburón de Mazarrón' afirmó que su objetivo de cara a esta segunda parte del Mundial de MotoGP es luchar por estar en el top 5 de la clasificación y, con suerte, volver a entrar en la pelea por el campeonato: "No estamos tan lejos del liderazgo".

En respuesta a Acosta, el veterano motociclista británico Crutchlow, de 40 años, que competirá en casa reemplazando a Johann Zarco, ironizó sobre sus posibilidades de victoria: "¿Cuántos pilotos hay en la parrilla, 22 ? Él dice que necesita un milagro, yo necesito 21. No va a ocurrir, amigo, seré sincero. Pero lo intentaré, por supuesto".

Por su parte, Bezzecchi, vencedor en Silverstone el año pasado, llega en esta ocasión a uno de sus circuitos favoritos -por sus tramos y rectas rápidas, curvas cerradas y cambios de dirección- todavía recuperándose de su reciente intervención en su clavícula izquierda, tras sufrir una caída durante la Q2 del GP de Alemania, y con una mentalidad "diferente".

El 'rookie' brasileño Moreira, que debutará a sus 22 años en Silverstone como piloto de MotoGP -quedó segundo en Moto2 el año pasado- comentó a EFE que busca mantenerse en el top 10 hasta el final de temporada: "Vamos a ver dónde estamos. Yo creo que 100 % estaremos peleando por el top 10 y acabar siendo la primera Honda es al final el objetivo"

Aprovechando este encuentro previo a Silverstone, MotoGP también homenajeó al legendario piloto británico Barry Sheene con su inclusión en el Salón de la Fama del sector ('MotoGP Hall of Fame').