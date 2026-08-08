Jorge Martín dice de su victoria que "cuando las cosas van bien, éste es el resultado"

"Confío en mi trabajo, confío en mi equipo, Desde el primer día me encontré bien; trabajé en detalles para ir mejorando y espero mejorar aún más", dijo Jorge Martín.

En cuanto a sus opciones para la carrera larga, ha asegurado que "se puede repetir" triunfo, si bien insistió en que "hay que trabajar", pero aclaró que "a nivel de gestión será completamente diferente" ya que hay otros pilotos que en ese sentido son también "muy competitivos".

De su liderato ha reconocido: "hay carreras que me encuentro muy bien, carreras que me encuentro muy mal". Y todo esto tendrá que confirmarlo "cuando llegue Aragón" para ver si de verdad este paquete técnico funciona también.

"Ahí, será un poco la prueba de saber si se puede mantener hasta el final de año el liderato, pero mañana, vaya como vaya, habrá sido un fin de semana positivo, porque he mejorado mis sensaciones, he mejorado mi paquete y pase lo que pase estoy contento", ha explicado Martín a los medios de comunicación en Silverstone.