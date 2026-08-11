El Campeonato Mundial de Formula E elige a Diney+ como plataforma global de 'streaming'

El acuerdo, que anunció este martes Formula E, Disney+ y ESPN, coincidirá con el estreno de la era GEN4 y supondrá la llegada del monoplaza eléctrico de competición más rápido y tecnológicamente avanzado.

Formula E destacó en el comunicado que "los suscriptores podrán acceder a entrenamientos, sesiones de clasificación y carreras, además de programas de previa y análisis, contenidos exclusivos y repeticiones completas después de cada prueba".

"La temporada 2026/2027 marcará el debut del GEN4, un monoplaza con hasta 600 kW, que es igual a 815 caballos, y una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 1,8 segundos, cerca de un 30% más rápida que la de un monoplaza de Fórmula 1", explicó la Formula E.

El campeonato ampliará su calendario hasta las 21 carreras en 13 ciudades, con el inicio en Yeda (Arabia Saudí) el próximo 18 de diciembre y la prueba final en Tokio el 25 de julio de 2027.

La alianza también contempla la posibilidad de desarrollar futuras colaboraciones entre Formula E y Disney más allá de la retransmisión de las carreras, con nuevos contenidos y experiencias dirigidos a la comunidad internacional de aficionados.