27 de agosto de 2026 a la - 08:25
El español Iván Ortolá, con ganas de "empezar" y de dar "el máximo"
Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex), cuarto en la clasificación provisional del mundial de Moto2, se muestra con muchas ganas de empezar a disputar el Gran Premio de Aragón de la categoría, este fin de semana en el circuito Motorland de Alcañiz, en donde espera dar "el máximo".
"Llego con muchas ganas a Aragón, después de dos semanas para descansar un poco, pero, sobre todo, para seguir entrenando", reconoce Ortolá, vencedor de los grandes premios de la República Checa y Alemania.
"Esta es otra carrera de casa y tengo muchas ganas de empezar", asegura el piloto, quien quiere seguir trabajando "como hasta ahora, ir carrera a carrera y dar el máximo".