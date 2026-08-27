Automovilismo
27 de agosto de 2026 a la - 08:25

El español Iván Ortolá, con ganas de "empezar" y de dar "el máximo"

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex), cuarto en la clasificación provisional del mundial de Moto2, se muestra con muchas ganas de empezar a disputar el Gran Premio de Aragón de la categoría, este fin de semana en el circuito Motorland de Alcañiz, en donde espera dar "el máximo".

Por EFE

"Llego con muchas ganas a Aragón, después de dos semanas para descansar un poco, pero, sobre todo, para seguir entrenando", reconoce Ortolá, vencedor de los grandes premios de la República Checa y Alemania.

"Esta es otra carrera de casa y tengo muchas ganas de empezar", asegura el piloto, quien quiere seguir trabajando "como hasta ahora, ir carrera a carrera y dar el máximo".