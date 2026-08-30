Álex Márquez, cuarto, lamenta sus errores iniciales más que los de su hermano Marc

Y lo explicó a los medios de comunicación presentes en Motorland: "es verdad que he dudado ahí, pero han sido más errores míos que el lío de la 1-2, pues no he metido tercera y no he acelerado de la 2 a la 3, en donde he entrado en segunda y más lento y al acelerar con una marcha menos, la moto ha retenido mucho y he tenido que dar otra vez".

"Son situaciones donde si tú estás un poquito más lejos, lees mejor dónde va a haber el espacio", explica Alex Márquez, quien reconoce que "el resultado no hubiera cambiado mucho".

Y reconoció no haber tenido "las sensaciones que esperaba" si bien afirmó que era algo que ya se esperaba "antes de la carrera" y que el podio iba a estar "caro", pues los tres que acabaron sobre el cajón tenían "un pelín más".