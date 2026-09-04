Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en el Gran Premio de San Marino

Espargaró, campeón del mundo de Moto2 en 2013 y piloto probador y reserva de KTM, encadenará así su tercera participación consecutiva en el Mundial después de reaparecer en Silverstone para cubrir la baja de Viñales, donde terminó decimotercero en la carrera del domingo y sumó dos puntos, y competir también en el GP de Aragón, donde terminó decimoséptimo en el esprint del sábado y decimosexto el domingo.

La ausencia de Viñales se prolonga por los problemas derivados de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2025. Aquella lesión le provocó una fractura y requirió cirugía, y durante 2026 ha sufrido nuevos contratiempos que han retrasado su pleno regreso a la competición.

Durante el parón estival, nuevas consultas médicas y una visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria llevaron al equipo a decidir que Viñales no participaría en Silverstone para concentrarse en su recuperación. Entonces explicaron que las pruebas habían confirmado que el músculo supraespinoso del hombro izquierdo se había recuperado por completo, aunque se había detectado un pequeño desgarro en el infraespinoso.

El objetivo del equipo era que Viñales pudiera regresar en el Gran Premio de San Marino, en Misano, pero finalmente su reaparición tendrá que esperar más tiempo.

"Aunque nuestra prioridad sigue siendo apoyar a Maverick en su recuperación, nos alegra tener a Pol de nuevo con nosotros en Misano. Conoce el equipo a la perfección y ya ha demostrado su profesionalidad y compromiso en sus dos últimas participaciones esta temporada", indicó Nicolas Goyon, director del equipo.

"Volver a MotoGP nunca es fácil, pero Pol aporta una valiosa experiencia, y estamos deseando volver a trabajar con él en San Marino. Deseamos a Maverick que siga progresando en su recuperación y esperamos verle de vuelta cuando esté listo", apuntó.