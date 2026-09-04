Automovilismo
04 de septiembre de 2026 a la - 12:45

Tabla de tiempos del segundo libre de Monza

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:

Por EFE