Automovilismo
05 de septiembre de 2026 a la - 15:30

Formación de salida del Gran Premio de Italia

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Monza:

Por EFE