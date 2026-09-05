Automovilismo
05 de septiembre de 2026 a la - 09:15

Tabla de tiempos del tercer y último libre de Monza

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:

Por EFE