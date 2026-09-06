Automovilismo
06 de septiembre de 2026 a la - 16:55

Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno después del Gran Premio de Italia, el decimotercero de la temporada, que se disputó este domingo en el circuito de Monza:

Por EFE