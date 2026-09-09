El italiano Nicolo Bulega será piloto Ducati en el VR46 a partir de 2027

El piloto italiano debutará en la categoría reina la próxima temporada y completa la alineación del equipo para 2027 junto al español Fermín Aldeguer, en el que será su debut en la categoría reina como piloto a tiempo completo, aunque ha sido piloto de pruebas de Ducati MotoGP y disputó las dos últimas carreras de la temporada pasada.

Bulega dio sus primeros pasos en el mundial en Moto3, en 2015, como piloto invitado por el mismo equipo VR46, tras ganar el Campeonato FIM CEV Moto3 Junior ese mismo año, y completó las siguientes tres temporadas en esa misma categoría y en su primer año de Moto2 en 2019.

En el mundial de Superbike debutó en 2022 con Ducati en Supersport y al año siguiente se alzó con el título mundial con diez 'pole position' y dieciséis victorias.

En 2023 ascendió al WorldSBK y a partir de 2024 formó con el equipo oficial, finalizando su temporada de debut como subcampeón, resultado que revalidó al año siguiente, actualmente lidera la clasificación mundial después de haber conseguido 26 victorias en 27 carreras disputadas.

"Llegar a MotoGP es un sueño, porque debutaré con el equipo VR46", reconoce Bulega en la nota de prensa del equipo, en la que afirma elegir a este equipo por haber estado vinculado a ellos y los conoce "muy bien".

"Dar este paso con gente que conozco es más fácil desde un punto de vista humano, además de que son extremadamente profesionales", asegura Nicolo Bulega, para recordar que cuando comenzó a competir soñaba "con llegar a MotoGP".

No obstante, señaló que "por muchas razones", su carrera tomó "un camino diferente" y pasó al WorldSBK, donde se enfocó "en construir una carrera exitosa".

"Estos años han superado con creces mis expectativas, así que pensamos en dar este salto a la categoría reina", indicó.

No obstante, reconoció que no quiere fijarse "ninguna meta", y que sólo quiere intentar "hacerlo bien, ir carrera a carrera, especialmente al principio, y hacer el mejor trabajo posible".