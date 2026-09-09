Guevara, esperanzado con repetir el fin de semana de Motorland

"Después de la carrera que tuvimos en Aragón, también podemos tener un muy buen fin de semana en Misano, un circuito algo difícil, pero en este momento estamos en buena forma, y ​​estoy muy contento con cómo terminó el fin de semana en Aragón", explica Guevara.

"Terminamos segundos", recuerda en la nota de prensa de su equipo el español, segundo del Mundial a 32,5 puntos del líder, Manuel González, lo que le permite "estar más cerca".

"Tenemos que seguir trabajando de la misma manera para intentar tener otro buen fin de semana en Misano", agregó.

"Lo importante", insiste, es terminar el fin de semana "en el podio" y, sobre todo, seguir "restando puntos al líder", lo que es su "principal objetivo", por lo que dará "todo" para conseguirlo.