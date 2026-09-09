Quartararo y Rins guardan muy buenos recuerdos de Misano Adriático

"Estoy feliz de estar de vuelta en Misano, porque este circuito me trae muchos buenos recuerdos", explica Quartararo, quien destaca que ganar entonces el Campeonato del Mundo lo convierte en "un lugar muy especial" para él.

"Después de una carrera difícil en Aragón", recuerda en la nota de prensa de su equipo el francés, asegura que "es importante" empezar esta ronda "de la mejor manera" y trabajar "de forma eficiente durante todo el viernes".

Para él, esa será la forma de centrarse en "tener un buen fin de semana y disfrutar de la carrera".

A Alex Rins, Misano es un circuito que siempre le ha gustado y donde guarda "buenos recuerdos", al que llega después de "sacar conclusiones positivas de Aragón", donde remontó posiciones y sumó puntos, "a pesar de salir desde una posición más retrasada".

Fue sincero al afirmar que tienen que "mejorar", pero se siente "motivado" y para la doble cita que viene.

"El objetivo es seguir trabajando paso a paso, ser competitivos desde el principio del fin de semana y aprovechar al máximo cada oportunidad", asevera Rins.